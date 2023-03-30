سفير الجزائر لدى فرنسا يعود إلى باريس

إلتقى سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، بباريس حيث تطرق معها إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وحسب ما أوردته اليوم الخميس سفارة الجزائر بفرنسا، فإن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية.

للإشارة، كان موسي قد استدعي إلى الجزائر شهر فيفري الفارط عقب عملية إجلاء المصالح القنصلية الفرنسية بتونس لرعية مزدوجة الجنسية جزائرية-فرنسية.

وفي حوار لقناة الجزيرة القطرية في 22 مارس الجاري، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في رده عن سؤال بخصوص احتمال عودة سفير الجزائر إلى باريس لمزاولة مهامه قريبا, أن هذا الأمر “غير مستبعد”, على اعتبار أن هناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا و”ينبغي القيام بالأعمال القنصلية” للتكفل بانشغالاتها.

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