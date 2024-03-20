سفير الجزائر يزور الجناح الجزائري في المعرض الدولي للسياحة بروسيا

قام سفير دولة الجزائر بروسيا، بومدين قناد، بزيارة الجناح الجزائري في اليوم الأول من فعاليات المعرض الدولي للسياحة Mitt Moscou الذي ينظم من 19 الى غاية 21 من الشهر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو .

وكان الديوان الوطني للسياحة، قد أوضح أن المشاركة الجزائرية في هذه النسخة من المعرض. تأكيد التزام القطاع بتعزيز حضوره في السوق الروسية التي أصبحت إحدى الأسواق المصدرة للسياح نحو الجزائر. إضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي الجزائري وما يتميز به.

حيث تم حجز فضاء لاحتضان الجناح الجزائري الذي صمم بشكل يجمع بين حداثة وأصالة الجزائر من حيث الجوانب المعمارية، الثقافية والثراء السياحي الجزائري، حيث جهز بكل الوسائل والدعائم التي من شأنها المساهمة في عمليات الترقية والترويج والتسويق في أحسن الظروف.

كما تم تثمين الجناح بمنتوجات صناعة تقليدية سيكون لها دور هام في استقطاب الزوار إلى الجناح الجزائري. وذلك بهدف إضفاء حيوية متواصلة على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة.

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