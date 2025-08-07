سفير الجزائر يُستقبل من قبل الرئيس اللبناني

استُقبل سفير الجزائر بلبنان، كمال بوشامة، صباح اليوم، الأربعاء،من طرف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية في بعبدا.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة الرسمية التي كان قد قام بها فخامة الرئيس اللبناني إلى الجمهورية الجزائرية. والانعكاسات الإيجابية التي حملتها على صعيد العلاقات الثنائية. لا سيما في ما يتصل بتعزيز التعاون المؤسساتي، وتفعيل مسارات الشراكة الاقتصادية. وتكثيف التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.