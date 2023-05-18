سفير الجمهورية العربية الصحراوية.. نشكر الجزائر لمساهمتها في إعلان تأسيس منتخبنا

عبّر سفير الجمهورية العربية الصحراوية، عبد القادر الطالب عمر، عن امتنانه للجزائر، وفريق مولودية العاصمة، لمساهمتهم في اعلان تأسيس منتخبهم لكرة القدم.

وصرح السفير الصحراوي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “نشكر مولودية الجزائر الذي يعتبر فريق عميد، ومدرسة للوطنية، والنظال، منذ عهد الاستعمار الفرنسي”.

كما أضاف: “اجتماع منتخبنا بالجزائر، هو مناسبة لإعلان تأسيس المنتخب الصحراوي الذي ستكون له مشاركات دولية من الجزائر أرض الشهداء والشهامة”.

وتابع سفير الجمهورية العربية الصحراوية، عبد القادر الطالب عمر: “هذه الإنطلاقة ستكون مرحلة جديدة للرياضة الصحراوية”.

يذكر أن منتخب الجمهورية العربية الصحراوية، سيواجه فريق مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا”، في مباراة ودية، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس جبهة البوليساريو.