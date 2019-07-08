سفير السعودية بالجزائر: ” لم نتخلف يوما عن نصرة الشعب الجزائري”

صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، أن السعودية لم تتخلف يوما عن نصرة الشعب الجزائري الأبي حتى نال حريته.

وعبر السفير للشعب الجزائري عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال السفير “استقلال الجزائر شكل لحظة فارقة في تاريخ منطقتنا وفجرا ساطعا في سماء الحرية، انتظره الجزائريون طويلا، ودعمه إخوانهم في العربية السعودية منذ اندلاع الثورة المجيدة عام 1954”.

وأضاف أنه مع فجر استقلال الجزائر، ولدت علاقة متميزة بين بلدين كبيرين يؤلف بين بلدين كبيرين يؤلف بينهما التاريخ وأواصر المجبة الخالصة، ويجمعهما حاضر، تتطلع السعودية لجعله مثالا يحتذى به في التعاون والتكامل في شتى المجالات.