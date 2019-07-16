سفير السعودية بالجزائر :”وفرنا أفضل الخدمات لضيوف الرحمن “

أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، على توفير أفضل الخدمات للحجاج الميامين .

وقال السفير السعودي بالجزائر، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء،:” إنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين تُقدم أوفر وأفضل الخدمات، لتمكن الحجاج الميامين ، من أداء مناسكهم بكل أرياحية .

وكانت، انطلقت مساء أمس الاثنين، أول رحلة للحجاج الجزائريين لموسم 2019، من مطار الجزائر العاصمة الدولي، نحو البقاع المقدسة .

وقد ضمت الدفعة، التي انطلقت ،أمس الاثنين، 350 حاج و حاجة .

وتجدر الاشارة، أنّ موسم الحج لهذا العام، شهد عدة اجراءات جديدة عكس بقية المواسم الفارطة على غرار الرقمنة .