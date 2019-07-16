عاجل

سفير السعودية بالجزائر :”وفرنا أفضل الخدمات لضيوف الرحمن “

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
سفير السعودية بالجزائر :”وفرنا أفضل الخدمات لضيوف الرحمن “
بقلم شهرزاد مزياني

أكّد سفير المملكة  العربية السعودية لدى الجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، على توفير أفضل الخدمات للحجاج الميامين .

وقال السفير السعودي بالجزائر، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء،:” إنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين تُقدم أوفر وأفضل الخدمات، لتمكن الحجاج الميامين ، من أداء مناسكهم بكل أرياحية  .

وكانت، انطلقت مساء أمس الاثنين، أول رحلة للحجاج الجزائريين لموسم 2019، من مطار الجزائر العاصمة الدولي، نحو البقاع المقدسة .

وقد ضمت الدفعة، التي انطلقت ،أمس الاثنين، 350 حاج و حاجة .

وتجدر الاشارة، أنّ  موسم الحج لهذا العام، شهد عدة اجراءات  جديدة عكس بقية المواسم الفارطة على غرار الرقمنة .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com