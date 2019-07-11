سفير السعودية بالجزائر يدعم الخضر أمام كوت ديفوار

أبدى السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، مساندته للمنتخب الجزائري، بمناسبة المواجهة التي ستجمعه اليوم الخميس، أمام منتخب كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي كان 2019.

ونشر السفير السعودي بالجزائر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها دعمه وتمنياته ببلوغ الخضر نصف نهائي “الكان”.

وكتب عبد العزيز العميريني، في تغريدته: “تمنياتي الخالصة بفوز منتخب الجزائر الشقيقة، في مباراة اليوم، وتأهلها لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بمصر”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب كوت ديفوار، أمسية اليوم الخميس، بملعب “السويس”، لحساب ربع نهائي أمم إفريقيا 2019.