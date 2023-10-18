سفير السويد بالجزائر: دول إفريقيا وشمال أوروبا أمام مهمة جدية للدفع بالعلاقات على كافة الأصعدة

صرح سفير السويد لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، بيورن هاغمارك. في تصريح “للنهار اونلاين” دول افريقيا وشمال أوروبا أمام مهمة جدية للدفع بالعلاقات على كافة الاصعدة.

وأضاف سفير السويد أنه في إجتماع أمس الثلاثاء تحدثوا عن الأزمات التي تحدث في مختلف دول العالم والحلول الممكنة للخروج منها.

وقال “دول إفريقيا وشمال أوروبا أمام مهمة جدية للدفع بالعلاقات على كافة الاصعدة”.

كما أشار في رده على سؤال آخر لقناة “النهار” انه تم التطرق إلى واقع العلاقات التي تربط بين القارة الافريقية ودول شمال أوروبا. مضيفا أن “الدول الأفريقية ودول شمال أوروبا تطمح لتعميق العلاقات والدفع بالاستثمارات. وتبحث كيفية خلق شراكات يستفيد منها الطرفين وهي نقطة جد مهمة تم التطرق اليها في اجتماع أمس. حيث تحدثنا عن المنتجات التي يمكن لدول افريقيا تصديرها لبلداننا وكذا العكس”.