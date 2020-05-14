سفير الصين: الجزائر أول بلد بشمال إفريقيا والمغرب العربي أرسلنا إليه خبراء في مكافحة كورونا

صرح سفير الصين في الجزائر، لي ليياني أن إرسال الصين لفريق طبي مختصا في مكافحة فيروس كورونا يكتسي مغزى خاص، و يعكس تماما الوزن المتميز للصداقة الاستثنائية بين الصين والجزائر.

وكتب السفير الصيني في مقال نشرته وكالة الاأنباء الجزائرية، تحت عنوان الصداقة الحقيقية تظهر في المحن “الصين والجزائر بلدان شقيقان وصديقان وفيان وشريكان متميزان تربطهما صداقة استثنائية وثقة متبادلة.

وأضاف السفير الصيني “بالرغم من أن الصين لا تزال تعاني من أخطار كبيرة مرتبطة بظهور حالات مستوردة وظهور محتمل لحالات محلية، غير أنها تولي أهمية كبيرة للمكافحة المشتركة ضد وباء كورونا في الجزائر، أين يبقى الوضع مستقرا بفضل الجهود التي تبذلها الجزائر حكومة وشعبا”.

وأكد السفير الصيني أنه سجل ارتياحا كبيرا لاستمرار حكومتي وشعبي البلدين في تظافر جهودهما و تبادل المساعدات من أجل عمل مشترك.

وقال “في بداية مكافحة الصين لهذا الوباء، كانت الجزائر من البلدان السباقة لتقديم المساعدات العاجلة لمكافحة الفيروس، سيحفظ الشعب الصيني ذلك في ذاكرته الى الأبد ويؤكد شكره من خلال اسهام متواصل ومكثف لمكافحة انتشار الوباء في الجزائر”.

وأضاف السفير، “من اجل دعم أفضل للجهود” الجزائرية، و تقاسم أمثل للخبرات و لتجارب الصينية، فإن الحكومة الصينية قد أرسلت فريقا يتكون من 20 خبيرا طبيا مختصا في مكافحة فيروس كورونا”.

كما أكد الدبلوماسي الصيني، انه الفريق الصيني الأول من الخبراء، الذي ترسله الحكومة الصينية من أجل دعم مكافحة كوفيد-19، في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي.