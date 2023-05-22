سفير الصين: الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين ستستمر في الارتقاء دون توقف

أعرب سفير الصين بالجزائر، لي جيان، عن قناعته بان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين “ستستمر في الارتقاء دون توقف”.

وبمناسبة الذكرى الـ 60 لإرسال الفريق الطبي الصيني الى الجزائر قال السفير انه مقتنع في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ونظيره الصيني شي جين بينغ، “و الدعم القوي من شعبينا، أن شراكتنا الاستراتيجية الشاملة ستستمر في الارتقاء دون توقف”.

وتابع لي جيان في الإحتفالية بالقول: “ستظل الجزائر والصين تربطهما علاقات اخوة ” كما هما بلدان ” صديقان جيدان لدعم بناء نظام عالمي اكثر عدلا وانصافا”، مذكرا باتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة لسنة 2014، الاول من نوعه بالنسبة للصين مع دولة عربية.

وذكر السفير بالعلاقات العميقة بين البلدين منذ حرب التحرير الوطني واتفاقات التعاون المختلفة الموقعة بين الجزائر والصين،. كما ان التعاون الثنائي الطبي “ليس الا جزء يسير من التعاون القوي بين بلدينا”.

بينما أكد الأمين العام لوزارة الصحة، طلحي محمد، على الاهمية التي يوليها قطاع الصحة للتعاون الطبي مع الصين، كما عبر عن شكره لكل اعضاء الفرق الطبية الصينية التي جاءت الى الجزائر.