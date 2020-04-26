سفير الصين بالجزائر:” الصين ستبقى إلى جانب الجزائر وتدعمها لمواجهة فيروس كورونا”

صرح السفير الصيني بالجزائر لي ليان، أن المكافحة المشتركة للجزائر والصين ضد فيروس كورونا تؤكد أن البلدين الشقيقين تربطهما شراكة شاملة واستراتيجية تقوم على صداقة استثنائية وثقة متبادلة.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفير الصيني، قال في مقال له نشر في الصحافة الوطنية، أن الصين ستبقى الى جانب الجزائر و ستواصل تقديم الدعم والمساعدات حسب إمكانياتها.

وأكد السفير الصيني، أن البلدين يواصلان اليوم تعاونهما وتكافلاهما في اطار مكافحة كوفيد-19، مضيفا أن “الصين متيقنة بأن الجزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها لهذا الوباء”.

كما أشار المتحدث أن تطور الوباء في الجزائر يتميز بتوجهات ايجابية بفضل الإجراءات المتخذة برعاية الرئيس عبد المجيد تبون والجهود والتضحيات الجسام للشعب الجزائري وكذا للدعم القوي من البلدان الصديقة على غرار الصين.

كما ذكر السفير الصيني أن الجزائر كانت من البلدان السباقة لمساعدة الصين، وقال “بعث الرئيس عبد المجيد تبون خصيصا رسالة مساندة لنظيره الصيني الرئيس شي جين بينغ معربا له فيه عن دعم الجزائر للصين”، و”ستتذكر الحكومة والشعب الصينيين ذلك مدى الحياة”.