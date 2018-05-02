سفير الصين بالجزائر: مستثمرون صينيون لتطوير الإنتاج الجزائري

أقرّ السفير الصيني بالجزائر “يانغ غوانغيو”، بوجود عراقيل في سوق الإستثمار بالجزائر خاصة بالنسبة للمؤسسات الصينية العاملة في الجزائر.

لكنه نوه بمستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط الجزائر بالصين، قائلا أنّ السوق الجزائرية واعدة بالنسبة للمستثمرين الصينيين.

السفير وخلال ندوة جمعته مع وزير التجارة سعيد جلاب، قال إن المؤسسات الصينية متواجدة بالجزائر منذحوالي 20 سنة.

مؤكدا إستعداد بلاده لمرافقة المستثمرين الجزائريين مع نظرائهم من الصين لرفع مستوى الإنتاج المحلي الجزائري وترقية نسبة الإستثمار في الجزائر.