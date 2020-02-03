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سفير الصين بالجزائر يعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة صحفية حول فيروس كورونا

الوطني
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سفير الصين بالجزائر يعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة صحفية حول فيروس كورونا
بقلم النهار أونلاين

يعتزم سفير الصين بالجزائر عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل بخصوص فيروس كورونا.

وأفادت مصادر للنهار، اليوم الإثنين، أن سفير الصين بالجزائر سيعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل ستخصص لتقديم تفاصيل عن إنتشار وباء كورونا في بلاده.

هذا وباشرت الحكومة الجزائرية في إرسال هبة من المساعدات تمثلت أساسا في قفازات، وأقنعة طبية واقية وكذا نظارات وقائية، للصين كإجراء لمساعدتها على مواجهة الفيروس الجديد كورونا.

كما أعلنت السلطات الصينية إرتفاع حالات الوفيات بالفيروس إلى 306 حالة، وإرتفاع عدد المصابين به.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767834

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