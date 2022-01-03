سفير الكاميرون بالجزائر.. الكاميرون جاهزة لاحتضان “الكان” وحتى كأس العالم

أكد سفير الكاميرون بالجزائر، كوميدور نجيموله، جاهزية بلده لاحتضان الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، المقررة في 9 جانفي الجاري.

وقال كوميدور، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “الكاميرون ليست جاهزة فقط لاحتضان الكان، بل حتى لاحتضان كأس العالم”.

كما أضاف: “بالنسبة للكاميرون هذه القضية أغلقت، والسؤال لم يعد مطروحا، وهي تترقب استقبال كامل افريقيا في هذا العرس الكروي”.

وتابع السفير كوميدور نجيموله: “نحن نرحب بمن كان مؤيدا، مثلما نرحب بمن كان معارضا، وفي النهاية سنلتقي جميعا في الكاميرون”.

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وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.

وأصدرت الكاف، بيانا رسميا، تؤكد فيه لعب “الكان” في موعدها المحدد، نافية ما يتم تداوله بخصوص إلغائها أو تأجيلها.

وأكدت الكاف، بأن أمينها العام، يتحرك دون هوادة لضمان لعب المنافسة شهر جانفي المقبل، وتفادي فضيحة مدوية لهيئة باتريس موتسيبي.

وتتواجد الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت ضغط رهيب، من الفيفا والأندية الأوروبية الساعية لحرمان نجومها من المشاركة في المنافسة.

ويترقب الخضر القرار الرسمي والنهائي، وهم الساعون للمحافظة على لقبهم القاري المتحصل عليه بجدارة عام 2019 في مصر.