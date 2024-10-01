سفير الموزمبيق الجديد: رفع مستوى العلاقات مع الجزائر إلى أعلى المستويات

أكد السفير الجديد لجمهورية الموزمبيق بالجزائر، أنطونيو أغوستو إدواردو نامبوريتي، على الديناميكية التي تشهدها الجزائر في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وقال سفير الموزمبيق في تصريح له عقب تسليم أوراق إعتماده إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إنّ هذه الديناميكية تأتت بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية ورؤيته الواضحة من أجل جزائر جديدة. لاسيما من خلال تمكينه المرأة والشباب من فرص أكبر.

واعتبر السفير أنّ العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين تقوم على القيم والمبادئ المشتركة. المتعلقة بالإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم نضال الشعوب من أجل تقرير مصيرها. مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين متجذّر ويقوم على قيم ومبادئ مشتركة تتعلق بالإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودعم الشعوب التي تكافح من أجل إستقلالها وتقرير مصيرها. معربا عن أمله في العمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

في هذا السياق، ذكّر بالزيارة التي كان قام بها الرئيس الموزمبيقي، فيليبي نيوسي، إلى الجزائر وتوجت بإبرام عدة إتفاقيات. معتبرا أنّ ذلك يعدّ دليلا واضحا على التزام الموزمبيق برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاقتصادي والثقافي مع الجزائر إلى أعلى المستويات”.

كما نقل السفير تحيات الرئيس الموزمبيقي، فيليبي نيبوسي، إلى رئيس الجمهورية. مجدّداً له التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، والدعم الذي يحظى به داخل الجزائر وخارجها.