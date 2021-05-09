سفير الموزمبيق يزور جامعة تيارت ويبدى رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين

أخبار الجزائر
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سفير الموزمبيق يزور جامعة تيارت ويبدى رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين
بقلم م جلباني

قام سفير جمهورية موزمبيق لدى الجزائر، اليوم الأحد، بزيارة إلى جامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت.

وكان في استقبال السفير، مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا الدكتور محمد قمو.

وأبدى سفير الموزمبيق، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائية والتبادل بين جامعة بن خلدون وبعض المؤسسات الجامعية بجمهورية الموزمبيق.

خصوصا وإن عدد المتمدرسين الموزمبيقيين بجامعة تيارت وصل إلى 14 طالبا وطالبة.

مما يجعل الطلبة الموزمبيقيين، يٌصنفون في المرتبة الثانية كأكبر عدد طلبة أجانب بجامعة تيارت بعد الطلبة الماليين.

كما قدم نائب المدير، للسفير، عروض التكوين التي توفرها الجامعة وكذا أنماط التكوين ونسب التأطير، أتبعه لقاء مع الطلبة الموزمبيقيين.


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