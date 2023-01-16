قناة النهار سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جانفي 2023 - 22:16 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HfBp1 اقرأ أيضا "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر القطاع السياحي يستقطب المستثمرين.. مرافق وخدمات راقية لخدمة السياح قناة النهار 31 ديسمبر طالع هابط: عمال وحدة تسمين المواشي بوهران يتسغيثون بعد تماطل السلطات في تسديد مستحقاتهم قناة النهار 10 جانفي وزير التربية يحلّ بباتنة لزيارة الأستاذة المغــدورة من طرف تلميذها قناة النهار 12 جانفي في الحلوة والمرة: خيرة وبن علي.. قصة حب من اول نظرة بولاية الشلف قناة النهار 09 جانفي طالع هابط: بعد الحالة الكارثية وضياع المياه بواد سوف .. الوزير رخروخ يتدخل قناة النهار 01 جانفي عبد الله هنين: التخيل سيصنع حركة داخلية في الإنسان هي من تصنع التغيير قناة النهار 04 جانفي أولاد بلادي : برنامج يرصد يوميات أبناء وبنات الوطن في ديار الغربة..قريبا قناة النهار 04 جانفي "وزير العدل :"إسترجاع 20 مليار من الأموال المنهوبة وهذا رقم أوّلي مرشّح للإرتفاع قناة النهار 27 ديسمبر تفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضـ ـحيته 8 أشخاص بباتنة قناة النهار 06 جانفي