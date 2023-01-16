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قناة النهار

سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها

بقلم النهار أونلاين
سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها
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