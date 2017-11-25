سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب 5 جويلية لمتابعة الداربي العاصمي

سيحضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية “جون ديسروشير” ، الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة هذا الثلاثاء.

كشف مصدر موثوق لـ “النهار”، أن السفير الأمريكي سيتنقل إلى ملعب 5 جويلية ليتابع أجواء الداربي العاصمي بين العميد وسوسطارة هذا الثلاثاء.

وستكون المرة الأولى للسفير الأمريكي التي سيحضر فيها مباراة لكرة القدم في الجزائر منذ تعيينه.

والمعروف على السفير ديسروشير، ولعه بالجزائر، حيث قام بزيارة عدة مناطق معالم منذ تعيينه، وسيكتشف هذه المرة الداربي العاصمي الأقوى في الرابطة الوطنية.