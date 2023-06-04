سفير اليابان يزور تلمسان وينبهر بجمالها

استقبل والي ولاية تلمسان أمومن مرموري، صباح اليوم الأحد، سفير اليابان بالجزائر “أكيرا كونو “.

وحسب بيان لمصالح الولاية، حضر اللقاء، رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس دائرة تلمسان رفقة رئيس المجلس الشعبي لبلدية تلمسان.

ودار الحديث خلال هذا اللقاء حول تثمين العلاقات الجزائرية – اليابانية، كما كانت الفرصة سانحة للوالي لتقديم نبذة عن مؤهلات الولاية في جميع المجالات.

حيث تم التحاور حول القيمة السياحية لولاية تلمسان خاصة وانها تحتوي على إرث حضاري وتاريخي كبير.

وفي ذات السياق تم التطرق إلى المؤهلات الفلاحية والاقتصادية للولاية. كما نوه إلى الموقع الإستراتيجي للولاية وتوفرها على شبكة متكاملة من الطرقات والموانئ ومطار دولي مما يوفر فرصا متنوعة للإستثمار.

وبدوره عرض السفير الياباني فرص التعاون مع الجزائر بمختلف ولاياتها إلى جانب إمكانيات الشراكة في العديد من المجالات.

وفي الأخير قدم السفير شكره للوالي وطاقمه على حفاوة الاستقبال كما أبدى إعجابه بالطابع الخاص الذي تزخر به مدينة تلمسان.