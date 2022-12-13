سفير ايطاليا بالجزائر.. العلاقات مع الجزائر قوية

قال سفير ايطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، إن العلاقات الايطالية الجزائرية، قوية. مشيرا إلى أنها “تبدد الحدود بين البلدين”.

كما أكد سفير ايطاليا، أن العلاقات الايطالية الجزائرية تعيش مرحلة جديدة من العلاقات. معتبرا الجزائر شريكا اقتصاديا لايطاليا. حيث تمنى أن نعمق الحوار بين الجزائر وايطاليا وتعزيز أواصر العلاقات.

وأضاف جيوفاني بولييزي، أن العلاقات مع الجزائر تفيد في تعزيز العلاقات الإفريقية مع ايطاليا. “نسعى لبناء المستقبل بمثل هكذا مبادرات، هذه التوأمة تسمح بتبادل الخبرات بين البلدين، والسماح للأجيال المقبلة أن تعيش في رخاء”.