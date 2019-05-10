سفير بريطانيا بأندونيسيا مُعجب بمحرز لهذا السبب !!

الرياضة
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سفير بريطانيا بأندونيسيا مُعجب بمحرز لهذا السبب !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد سفير “بريطانيا” بأندونيسيا وتيمور الشرقية “معزم مالك” بالنجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز”.

وذلك بعد المبادرة التي قام بها خلال لقاء “السيتي” ضد “ليستر سيتي” عندما إستقبل الطفل الأندونيسي “رزيقي” بملعب “الإتحاد”.

ونشر السفير البريطاني تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عبر خلالها عن إعجابه بمحرز.

الذي حقق حلم “رزيقي” برؤية نجمه المفضل أمامه ومشاهدة لقاء “السيتيزن” من الملعب.


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