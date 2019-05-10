سفير بريطانيا بأندونيسيا مُعجب بمحرز لهذا السبب !!

أشاد سفير “بريطانيا” بأندونيسيا وتيمور الشرقية “معزم مالك” بالنجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز”.
وذلك بعد المبادرة التي قام بها خلال لقاء “السيتي” ضد “ليستر سيتي” عندما إستقبل الطفل الأندونيسي “رزيقي” بملعب “الإتحاد”.
ونشر السفير البريطاني تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عبر خلالها عن إعجابه بمحرز.
الذي حقق حلم “رزيقي” برؤية نجمه المفضل أمامه ومشاهدة لقاء “السيتيزن” من الملعب.
Rizky, yg mjd korban gempa Palu saat sdg tonton ManCity favoritnya, adl contoh nyata bhw Liga Inggris dpt menyatukan dunia
Rizky diundang idolanya @Mahrez22 & seorang donatur Inggris mengabulkan mimpi Rizky utk saksikan ManCity lsg di 🇬🇧. Baca kisahnya https://t.co/D3HSO5Gq6C pic.twitter.com/KxsW1UvlrD
— Moazzam Malik (@MoazzamTMalik) May 9, 2019
التعليقات (0)