عاجل

سفير بريطانيا بالجزائر :”نحن نستفيد من محرز”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
سفير بريطانيا بالجزائر :”نحن نستفيد من محرز”
بقلم عاصم بوخاري

أكد سفير بريطانيا بالجزائر “باري لوين” على هامش زيارته لـ”غرداية” ان بلاده تستفيد من المواهب الجزائرية، وفي مُقدمتها، رياض محرز.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”أنه من الجميل ان يتم تكثيف هذا التعاون لان الجزائرين متخصصين في مجال كرة القدم”.

وأضاف في نفس السياق :”نحن مُمتون لوجود لاعبين جزائريين محترفين في بريطانيا، وعلى رأسهم المُتألق، رياض محرز، وغيره من الأسماء”.

و اردف المتحدث انه لا يوجد عدد محدد للجزائريين المستفيدين من التاشيرات للمملكة المتحدة لا انه تم اعتماد التسجيل الالكتروني.

وختم في سياق مُنفصل :”على الراغبين في الحصول على تاشيرات سوى وضع معلومات صحيحة لتكون حظوظهم اكبر في الحصول على التاشيرة للمملكة المتحدة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com