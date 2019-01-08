سفير بريطانيا بالجزائر :”نحن نستفيد من محرز”

أكد سفير بريطانيا بالجزائر “باري لوين” على هامش زيارته لـ”غرداية” ان بلاده تستفيد من المواهب الجزائرية، وفي مُقدمتها، رياض محرز.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”أنه من الجميل ان يتم تكثيف هذا التعاون لان الجزائرين متخصصين في مجال كرة القدم”.

وأضاف في نفس السياق :”نحن مُمتون لوجود لاعبين جزائريين محترفين في بريطانيا، وعلى رأسهم المُتألق، رياض محرز، وغيره من الأسماء”.

و اردف المتحدث انه لا يوجد عدد محدد للجزائريين المستفيدين من التاشيرات للمملكة المتحدة لا انه تم اعتماد التسجيل الالكتروني.

وختم في سياق مُنفصل :”على الراغبين في الحصول على تاشيرات سوى وضع معلومات صحيحة لتكون حظوظهم اكبر في الحصول على التاشيرة للمملكة المتحدة”.