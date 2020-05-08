سفير بريطانيا بالجزائر يستمتع بممارسة الرياضة في غابة بوشاوي
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تمكنت، اليوم الجمعة، فرق الحماية المدنية بولاية مستغانم، من إنقاذ غريق من الموت.
وأفادت مصالح الحماية المدنية بمستغانم، في بيان لها، أنه وبعد تلقي نداء استغاثة…
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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 7 صباحا، لأجل انحراف وانقلاب على الجانب لشاحنة تقل كمية من الدلاع.
ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني…
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تدخلت الوحدة الثانوية الزيامة المنصورية صباح اليوم في حدود الساعة 09 و 03د من أجل حادث مرور خطير بالمكان المسمى قرمبالة، الطريق الوطني رقم 43…
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