سفير بريطانيا بالجزائر يستمتع بممارسة الرياضة في غابة بوشاوي

الوطني
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سفير بريطانيا بالجزائر يستمتع بممارسة الرياضة في غابة بوشاوي
بقلم فوزية.م

نشر، اليوم الجمعة، سفير بريطانيا في الجزائر صورا له وهو يمارس الرياضة بغابة بوشاوي.

وكتب باري لوين، في تغريدة له، “ذهبت اليوم إلى غابة بوشاوي. بعيدًا عن ازدحام المدينة كان المشهد مع قطيع الغنم رائعا، والموقع مناسب جدا لجولة على الدراجة لساعة من الزمن، صح فطوركم”.


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