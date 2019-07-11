سفير بريطانيا في الجزائر يُساند الخضر على طريقته

قام سفير المملكة البريطانية في الجزائر “باري لوين” بتشجيع المنتخب الوطني على طريقته الخاصة، من على حسابه الرسمي في “تويتر”.
وغرّد الدبلوماسي على طريقته الخاصة قائلا :”أنا متحمس جدا لمشاهدة المنتخب الوطني الجزائري في مباراة اليوم من كأس أمم إفريقيا”.
وواصل بنفس النبرة التشجيعية لأشبال “بلماضي” قبل موعد لقائهم أمام “الفيلة” :”معاك يا الخضراء! الجزائر والمملكة المتحدة يتشاركان حب الرياضة”.
وأرفق “باري لوين” هذه التغريدة بفيديو قصير ورائع للرياضات المحبوبة لدى البريطانية والمحافل الدولية التي تستقبلها، كل سنة فوق أراضيها.
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