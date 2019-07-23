سفير بلجيكا بالجزائر: “أهنئ المنتخب الجزائري.. وهناك مشاريع قوية بين الجزائر وبلجيكا”

قال سفير بلجيكا بالجزائر بيار جيلون، أن سنة 2019 ستكون مهمة للجزائر والأشهر الماضية ستبقى لنا ذكريات.

مضيفا بمناسبة العيد الوطني الثالث لبلجيكا بالجزائر، أن الحراك الشعبي في الجزائر ومنذ يوم 22 فيفري قرر الجزائريين تولي مسؤولياتهم وتحقيق حلمهم بجزائر جديدة.

مؤكدا أن بلجيكا تدعم تحول الجزائريين الذي يلبي التطلعات الديموقراطية وعبروا عن فخرهم ورغبتهم في بناء مستقبل جديد.

مضيفا أن الدولة المدنية والإنتخابات الشفافة وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام الحريات الأساسية والمساواة بين الرجل والمرأة.

كلها قيم تضمن استقرار الدول وتعزيز العلاقات السلمية بين البلدين.

وأضاف السفير أنه منذ الفاتح جانفي 2019 وبفضل دعم الجزائر تحتل بلجيكا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن من 2019 إلى 2020.

وستواصل العمل عن كثب مع جميع شركائها للقيام بدور مفيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

خاصة وأن الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء البلجيكي إلى الجزائر في 2016 ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي في جانفي 2018.

معالم مهمة للبلدين والعلاقات ممتازة تحتاج إلى تعميق فقط.

مشيرا إلى أن بلجيكا تحتفل بما يقرب من 50 عاما من التعاون بين بلجيكا والجزائر، حيث أنجزت الكثير من المشاريع معا.

وقد خلق هذا روابط مؤسسية وإنسانية قوية بين البلدين خاصة في السنوات الأخيرة، بعد التركيز على المشاريع المتعلقة بالبيئة.

وإدارة النفايات، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

مضيفا أن بلجيكا دعمت بشكل خاص المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر من خلال برنامج تعاون طموح للغاية.

نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع السلطات الجزائرية، وبتمويل من بلجيكا بـ 1.5 مليون أورو.

ومن خلال هذا البرنامج ، نجحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبلجيكا والسلطات الجزائرية في وضع حجر الأساس لبناء المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر.

وأضاف السفير أنه في الوقت الذي تنتهي فيه العديد من مشاريع التعاون هذا العام، لدينا الكثير من الأفكار والفرص لكتابة صفحة جديدة من التعاون بين بلدينا.

وهناك العديد من أشكال التعاون الجديدةعلى غرار التعاون بين الشركات، في مجال التقنيات الرقمية، وتبادل المعرفة والتبادل العلمي والطلاب.

واغتنم السفير فرصة فوز المنتخب الجزائري بالكأس الإفريقية اين قدم التهاني للمنتخب الجزائري على أدائه المتميز خلال المسابقة وعلى انتصاره المستحق.

مضيفا “هذا نصر جيد جدا للجزائر ويمكننا أن نفخر به جميعا”.