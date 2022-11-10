سفير بلجيكا يهنئ الجزائر بنجاحها في جمع الفرقاء الفلسطينيين وتنظيمها المحكم للقمه العربية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، بمقر المجلس، سفير بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمعهما. وضرورة إنعاشها على سائر المستويات وبالأخص على الصعيد البرلماني.

في هذا الخصوص، دعا رئيس المجلس إلى إقامة تعاون بين البلدين لاسيما في مجالات التعليم العالي. واقتصاد المعرفة والمجالات الرقمية والسياحة.

وقال إن الجزائر توفر مناخا اقتصاديا محفزا يجب على البلدين استغلاله لبناء تعاون مثمر في هذه المجالات تحديدا.

على صعيد آخر، عبر رئيس المجلس عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وفي الساحل.

وأما بخصوص الصحراء الغربية، فشدد بوغالي على ضرورة إيلائها مثل العناية التي تولى لغيرها من القضايا الدولية. مجددا بالمناسبة رفض الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين.

من جهته، عبر السفير عن استعداده للمساهمة في بناء جسور التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني وعلى المستويات أخرى.

وكشف في هذا السياق عن قيام سلطات بلاده بتحضيرات لعقد ملتقى في بروكسل حول التعاون مع الجزائر. في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.

بعدما أكد السفير تقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدد من المسائل الدولية. انتهز السانحة ليهنئ الجزائر بنجاحها في جمع الفرقاء الفلسطينيين وعلى تنظيمها المحكم للقمه العربية الأخيرة.

وفي الأخير كشف السفير عن تحضيرات جارية. لإقامة تظاهرة ثقافية هامة بمناسبة مرور ستين سنة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.