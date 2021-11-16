سفير بلغاريا: الجزائر أبدت مواقف موضوعية وثابة إزاء القضايا الراهنة

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية بلغاريا بالجزائر. وأكد السفير على أن الجزائر لطالما أبدت مواقف موضوعية وثابة إزاء القضايا الراهنة.

وحسب بيان للمجلس، استعرض رئيس اللجنة، خلال هذا اللقاء، واقع العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الجزائر وبلغاريا. مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات، لاسيما على المستوى البرلماني.

كما دعا هاني إلى مواصلة الجهود لترقية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. منوها، في هذا السياق، بأهمية بلغاريا للجزائر كشريك له دوره في الاتحاد الأوربي.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا التي تهم البلدين، حيث أكد محمد هاني، في هذا الخصوص، حرص الجزائر على تعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة وحل الخلافات بالحوار.

مضيفا بأن الجزائر تحترم سيادة الدول وتدعم القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما هو حال القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

ومن جهته، أبدى السفير ارتياحه لتطابق وجهات نظر البلدين إزاء القضايا الراهنة خاصة الأزمة الليبية. مؤكدا أن الجزائر لطالما أبدت مواقف موضوعية وثابة. كما شدد على ضرورة مواصلة جهود التعاون على جميع المستويات.

ودعا السفير إلى اتاحة مزيد من الفرص للاستفادة من خبرات وتجارب البلدين. معبرا، في الأخير، عن استعداده للتواصل الدائم والتعاون التام مع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.

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