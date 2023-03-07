سفير بولندا: التطورات الإيجابية في مسار بناء الجزائر الجديدة تعد نجاحا كبيرا

أكد سفير جمهورية بولندا لدى الجزائر، فيتولد سبيريدوفيتش، اليوم الثلاثاء. أن التطورات الإيجابية التي يشهدها مسار بناء الجزائر الجديدة تعد “نجاحا كبيرا مقارنة مع بلدان الجوار”.

وصرح سفير بولندا وعقب زيارة الوداع التي أداها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر انتهاء مهامه بالجزائر. قائلا: “أنهي مهمتي بالجزائر بعد قرابة سبع سنوات، وهي فترة لا يمكنني أن أنساها. لأنني كنت محاطا بأناس طيبين ومكنتني من ملاحظة التطورات الإيجابية في مسار بناء الجزائر الجديدة. والذي يعد نجاحا كبيرا بالنسبة للجزائر مقارنة مع بلدان الجوار”.

وأضاف السفير البولندي أن “الجزائر تبقى ذلك البلد المستقر، المسالم الذي يفتح قنوات الحوار مع الجميع”.

واعتبر أن “التاريخ العريق والثروات المتعددة للجزائر من بين أهم الموارد التي وجب الاستثمار فيها مستقبلا”.