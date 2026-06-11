سفير تنزانيا: العمل مع الجزائر وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين

أكد السفير الجديد لجمهورية تنزانيا المتحدة لدى الجزائر، موبهار هولمس ماتيني، على عمق الروابط الأخوية العميقة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على تاريخ مشترك من النضال التحرري.

وأشاد السفير الجديد في تصريح صحفي عقب تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، والتي تتميز مثلما قال- بـ”روابط أخوية عميقة وتاريخ مشترك نابع من النضال الجماعي من أجل تحرير إفريقيا”.

واعتبر أن “هذه الروح التضامنية مازالت راسخة إلى يومنا هذا. مع وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الروابط الثنائية من خلال القيم المشتركة التي تجمع بين بلدينا”.

وأضاف السفير، بأن مهمته في الجزائر تكمن في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالح شعبيهما. منوها بالقيادة الاستثنائية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى جانب الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر والروح الافريقية الوحدوية التي تتسم بها.

وبعد أن أبرز وجود آفاق واعدة لتوسيع التجارة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لفت السفير التنزاني الى أن التركيز الأساسي سيكون على زيادة حجم التجارة والإستثمار. لا سيما في القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الصيدلانية والطاقة والتعدين والسياحة والتعليم العالي”.

وفي ذات السياق، أكد موبهار هولمس ماتيني سعي بلاده إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى، من بينها “الدفاع والأمن والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتبادل الثقافي. وذلك بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين”.

وفي الختام، أعرب السفير التنزاني عن تطلع بلاده إلى “العمل عن كثب مع الجزائر. من أجل تحويل هذه الفرص إلى مكاسب ملموسة تعود بالمنفعة على شعبي البلدين”.

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