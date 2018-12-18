سفير تونس بالجزائر: حادثة “بوشبكة” فعل معزول لن يؤثر على علاقات البلدين

أكد السفير التونسي بالجزائر، الناصر الصيد، أن حادثة بوشبكة فعل معزول لن يؤثر على علاقات البلدين.

وخلال تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية التونسية، أكد في تعليقه على أحداث المعبر الحدودي التونسي-الجزائري، بوشبكة في تبسة، أن الحادثة لن تؤثر على علاقات البلدين.

وقال إن سلطات البلدين، تعمل بالتنسيق لمحاربة التجارة الموازية، مشيرا أن الحادثة لفردين وهو فعل معزول.

للتذكير، أقدم عشرات التونسيين على غلق الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين الجزائري والتونسي بمنطقة بوشبكة.

يأتي هذا بعد، توقيف شخصين منهما من طرف الجانب الجزائري، بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وهو الأمر، الذي انجر عنه حالة استنفار كبيرة على مستوى المعبرين.