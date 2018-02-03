سفير تونس بروسيا.. السياسة الخارجية للجزائر محسوبة بدقة وهي من أنقذتنا

قال سفير تونس لدى روسيا، محمد علي الشيحي، إن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح بانتقال الحالة الليبية إلى تونس.

كاشفا عن مخطط غربي لاستهداف البلدان المغاربية.

وفي مقال عنوانه “مهمة الثورات الملونة والسيطرة على الموارد الخام”، نشرت صحيفة “كوريير” الروسية للصناعات العسكرية، حوارا مع الدبلوماسي التونسي.

قال السفير التونسي، إن السياسات المحلية والخارجية الجزائرية محسوبة بدقة لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى..

و اضاف ان الجزائر بلد الرائد في المجال السياسي والاقتصادي في المغرب العربي.

وذكّر بأن الجزائر عارضت تدخل الغرب في الأحداث في ليبيا ولم تسمح باستخدام أراضيها للعدوان.

مؤكدا أن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح بانتقال الحالة الليبية الى تونس.

كما كتب، إنه بحلول العام 2010-2011، وضعت في الغرب خطط لإعادة رسم حدود العديد من بلدان المغرب العربي.

وأصبحت أحداث “الربيع العربي” حافزا لتنفيذ الخطط التي تهدف أساسا إلى السيطرة على موارد النفط والغاز الهائلة وطرق النقل”، حسبه.