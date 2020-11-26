سفير جمهورية الصحراء الغربية يؤدي واجب العزاء في وفاة المجاهد السعيد بوحجة

الوطني
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سفير جمهورية الصحراء الغربية يؤدي واجب العزاء في وفاة المجاهد السعيد بوحجة
بقلم نسرين محفوف

أدى سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، واجب العزاء في وفاة المجاهد السعيد بوحجة.

ووري الثرى بعد عصر امس الأربعاء، بمقبرة العالية في العاصمة، جثمان رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، المجاهد والمناضل السعيد بوحجة.

وقد حضر الجنازة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالج قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، عبد العزيز جراد.

بالإضافة إلى حضور العديد من الشخصيات السياسية.                     

وانتقل إلى  رحمة الله، المجاهد السعيد بوحجة رئيس المجلس الوطني الشعبي سابقا، لحزب جبهة التحرير بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

وحسب مصادر النهار، فإن الفقيد فارق الحياة صبيحة امس الأربعاء، بعد أن لازم الفراش لمدة بسبب المرض.

 


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