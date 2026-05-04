سفير جنوب إفريقيا بالجزائر يُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي

بعث سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، نتشينغا نديموسو، رسالة تهنئة إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وجاء في نص رسالة سفير جمهورية جنوب إفريقيا: “يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للبرلمان الإفريقي. لقد تلقيت هذا الخبر بكل سرور. وأنا واثق بأن رؤيتكم وخبرتكم ستسهمان في دفع مسيرة التنمية في إفريقيا وتعزيز التعاون بين دولها”.

وأضاف السفير: “أتطلع إلى رؤية قيادتكم لهذا الصرح البرلماني بما يخدم تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل”.

واختتم السفير رسالته، بتأكيد ثقته في قدرة الدكتور بوطبيق على الارتقاء بالعمل البرلماني الإفريقي وتعزيز مكانته على الساحة القارية.

