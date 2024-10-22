سفير جنوب افريقيا: اللجنة الثنائية ستلتئم نهاية 2024 بالجزائر العاصمة

كشف السفير الجديد لجنوب افريقيا، ندوميزو نديما نتشينغا، عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إلتئام اللجنة الثنائية نهاية 2024 بالجزائر العاصمة.

وفي تصريح له قال السفير نديما نتشينغا “ناقشنا الانعقاد المقبل للجنة الثنائية التي سيرأسها رئيسا البلدين. والمزمع عقدها في أواخر السنة الجارية بالجزائر العاصمة”.

مضيفا “اتفقنا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل الواجب القيام به مستقبلاً من أجل ترقية هذا التعاون. إلى المستوى المتميز الذي يطبع علاقاتنا السياسية خدمة لمصالح البلدين والقارة بأكملها”.

وأردفف ذات الدبلوماسي “سمح النقاش الذي جرى مع رئيس الجمهورية باستعراض علاقاتنا الثنائية. حيث أعربنا عن ارتياحنا لمستوى العلاقات القائمة بين بلدينا وهي علاقات قوية ومتينة”.

مبرزا متانة العلاقات السياسية التي تربط بلاده بالجزائر، معرباً عن إرادته في العمل سوياً من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

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