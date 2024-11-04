سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر يستقبل والي العاصمة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، د. عبدالله بن ناصر البصيري، والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي ومسؤولي شركة مصنع جمجوم للأدوية.

وحسب بيان للسفارة السعودية لدى الجزائر، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى مشروعات الشركة القائمة في الصناعة الصيدلانية بالجزائر والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور