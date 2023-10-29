سفير دولة فلسطين..  الهدف من المذبحة الصهيونية في غزة هو التنكيل بالشعب وتهجيره

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر السيد فايز أبو عيطة، يوم السبت، أن الكيان الصهيوني. يهدف من خلال جرائمه المتواصلة على غزة، إلى “التنكيل بالشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه الأم”. مثمنا بالمناسبة الموقف الجزائري الداعم دائما لفلسطين، والذي تجسد في قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إطلاق جسر جوي من المساعدات لضحايا العدوان الغاشم على القطاع.

وفي كلمة له – خلال ندوة تضامنية نظمتها “جبهة الحكم الراشد” – أكد أبو عيطة، أن “ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا مسلسل قديم يعود إلى عام 1948. حيث تعرض الشعب الفلسطيني ومازال إلى هذه المذبحة”. كما أبرز أن الهدف الأساسي من عدوان الكيان الصهيوني هو “التنكيل بالشعب الفلسطيني وتهجيره من أراضه الأم”.

كما أثنى السفير الفلسطيني، على موقف الدولة الجزائرية الداعم دائما لفلسطين. والذي تجسد من خلال قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاق جسر جوي من المساعدات فورا.

في حين، ثمن، الهبة التضامنية للشعب ولأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الجزائرية. ووقفاتهم الشجاعة والأصيلة المساندة للشعب الفلسطيني.

ومن جهته، أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، بلهادي عيسى، أن “ما يحدث الآن في غزة يستوفي كافة أركان الجرائم الدولية. التي لا تسقط بالتقادم، كجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية”.

ودعا في هذا الصدد، إلى العمل على إحالة ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من جرائم. ولا سيما في قطاع غزة، على المحكمة الجنائية الدولية.