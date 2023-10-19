سفير دولة فلسطين بالجزائر للنهار:”مخطط التهجير ليس جديدا وسيفشله الشعب الفلسطيني”

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبوعيطة، اليوم الخميس، بأن السفير الفلسطيني مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيفشل.

وقال أبوعيطة خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، “إن مخطط التهجير ليس جديدا وسيفشله الشعب الفلسطيني.”

وأضاف السفير الفلسطيني في السياق ذاته: “لن يكون لهؤلاء الجبناء مكان على أرضنا وهم من سيهجرون.”

ووصف المتحدث ذاته المجازر الأخيرة للعدوان الصهيوني على قطاع عزة، بالمذابح غير المسبوقة في تاريخ البشرية والتي لن تمسح من الذاكرة .

ومن جانب آخر ثمن السفير الفلسطيني الدور العظيم للإعلام الجزائري الذي يقف مع فلسطين بطريقة رائعة

وختم أبوعيطة بالقول إلى أن مفتاح الامن والسلام في المنطقة في يد الشعب الفلسطيني .