سفير روسيا: اقترحنا على الجزائر مساعدتها على إنتاج لقاح سبوتنيك v محليا

قال السفير الروسي لدى الجزائر، ايغور بيلياف، إن دولته اقترحت على الجزائر مساعدتها على إنتاج لقاح سبوتنيك v محليا.

وأضاف لدى استضافته بقناة النهار “إذا أبدت الجزائر رغبة في إنتاج اللقاح الروسي محليا مستعدون لتقديم المساعدة”.

وأوضح السفير أن الشراكة بين البلدين استراتيجية وتفوق 20 سنة، الا أن موضوع التعاون في مجال اللقاح يعد موضوع الساعة.

وأفاد “نحن مستعدون لتسليم تكنولوجيا اللقاح الروسي الى الجزائر، سجلنا لقاحين لحد الساعة يتم العمل على تطويرهما”.

كما كشف ايغور بيلياف عن وجود مفاوضات بين بلاده وإيران لإنتاج اللقاح الروسي هناك.

وأشار أن الطلب على اللقاح الروسي متزايد يوميا وتلبية كل الطلبات غير ممكن حاليا.

وتوقع السفير الروسي أنه في الأشهر المقبلة سيشهد العالم قفزة نوعية من حيث كميات انتاج اللقاح.

واعتبر ايغور بيلياف أن اللقاح الروسي هو الأكثر ملاءمة لأنه يتطلب حفظ في درجة حرارة – 18، مقارنة بلقاحات أخرى.

وقال “اللقاح الروسي فعال جدا، وتخزينه لا يتطلب أمرا كبيرا مثل لقاحات أخرى تتطلب شروط حفظ في درجة حرارة -70”.

وأعلن السفير الروسي أن الجزائر ستستقبل نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك v إلى غاية ماي المقبل.