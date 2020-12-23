سفير روسيا لدى الجزائر: نحن مع تنفيذ كافة القرارات الأممية في الصحراء الغربية

أكد سفير روسيا بالجزائر، إيغور بيليايف، أن بلاده عضو دائم بمجلس الامن الدولي وصوتت لتنفيذ كافة القرارات الأممية بالصحراء الغربية.

وجاء تصريح السفير الروسي لدى الجزائر خلال اليوم البرلماني من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ونظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، يوما برلمانيا تحت عنوان ” من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ويتضمن البرنامج ثلاث مداخلات تتناول تطورات قضية الصحراء الغربية، السيناريوهات والمألات في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وكذا الواقع والافاق في تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضية الصحراوية.

كما يتميز البرنامج بمداخلات لفعاليات متضامنة مع الشعب الصحراوي عبر اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

ويقام بالمناسبة معرضا للصور حول القضية منها المظاهرات المطالبة بتصفية الاستعمار الاسباني إبان بعثة الأمم المتحدة للصحراء سنة 1975.

وكذا بداية النزوح والفرار من الغزو المغربي سنة 1975، والمظاهرات ضد جدار العار المغربي الذي يعد جريمة في حق الإنسانية.

بالإضافة الى صور تخص جوانب من النشاط الدبلوماسي والنشاط الاجتماعي والثقافي والهوية الصحراوية وتميزها.