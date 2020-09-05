سفير زيمبابوي يزور متحف “هيبون” في عنابة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سفير زيمبابوي يزور متحف “هيبون” في عنابة
بقلم معين تيت

قام سفير زيمبابوي، اليوم السبت، بزيارة إلى متحف “هيبون” في عنابة الذي عرف عودة قناع “الغورغون” مؤخرا.

وأكد متحف “هيبون” على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، بأنه استهل الزيارات المتحفية له بزيارة وفد ديبلوماسي لسعادة سفير دولة زيمبابوي الشقيقة.

مضيفا بأن الوفد استُقبله مسؤول المتحف وموقع “هيبون” بالنيابة، أين طاف الوفد عبر قاعات المتحف وآثار الموقع الأثري واستمع لشروحات وافية حول تاريخ مدينة عنابة.

وقد عبّر سفير زيمبابوي عن سعادته بتواجده في متحف “هيبون” وبمدينة عنابة المضيافة، مؤكدا بأنه سينصح معارفه وسيعمل على زيارتها مجددا.

كما استحسن السفير الزيمبابوي الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف المتحف.

سفير زيمبابوي

سفير زيمبابوي


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=881705

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com