سفير فرنسا الجديد.. علاقة فرنسا والجزائر فريدة من نوعها

قال سفير فرنسا لدى الجزائر الجديد، ستيفان روماتيه، إن العلاقة التي تربط فرنسا والجزائر فريدة من نوعها وهذا على جميع الأصعدة.

كما أوضح سفير فرنسا، في فيديو نشرته السفارة، إنه “ليس لفرنسا علاقة، تتميز بمثل هذا التقارب مع أي بلد آخر”. “غير الجزائر شئنا أم أبينا”.

ودعا روماتيه، إلى “جعل من هذا التقارب ورقة رابحة لإرساء جسور الغد وبناء التعاون المستقبلي”. مضيفا “هذه هي مهمتي وسأقوم بها بمعيتكم”.

وعبر سفير فرنسا، عن رغبته لاكتشاف الجزائر ومدنه بمناظرها الطبيعية وثقافتها وامكانياتها المتعددة.