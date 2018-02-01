أشاد سفير فرنسا بالجزائر، “كزافيي دريونكور” بالتطوّر المبهر للحماية المدنية الجزائرية في السنوات الأخيرة.

جاء هذا خلال استعراض المديرالعام للحماية المدنية، مصطفى الهبيري مع السفير الفرنسي بالجزائر مختلف الجوانب المتعلقة

بتطوير التعاون.

خاصة في مجال أمن الأشخاص و الممتلكات و تسيير الأخطار الكبرى والعادية.

كما أشاد السفير الفرنسي بالعلاقات الممتازة بين الجزائر وفرنسا في مجال الامن المدني.

وكذا بتطور الحماية المدنية الّذي توّج بنيل شارة هيئة “اينساراغ” (INSARAG).

و الإنضمام إليها (المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.