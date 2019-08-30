سفير فرنسا بالجزائر يلتقي رجال أعمال منطقة “نورماندي”

الوطني
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سفير فرنسا بالجزائر يلتقي رجال أعمال منطقة “نورماندي”
بقلم فوزية مسعدي

كشف سفير فرنسا بالجزائر، اليوم الجمعة، عن لقاء جمعه بمجموعة من رجال أعمال قدموا من منطقة “نورماندي” الفرنسية.

وأضاف سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور، في منشور له عبر صفحته الرسمية تويتر, على حرص رواد أعمال منطقة نورماندي لفهم تفاصيل وسبل التعاون مع الجزائر.

وأشار سفير فرنسا بالجزائر أن اللقاء المخصص للدبلوماسية الاقتصادية سيساهم بشكل كبير في دعم ديناميكية الشركات في المنطقة.

مضيفا في السياق ذاته أن اللقاء سيكون فرصة لمؤسسات منطقة نورماندي الواقعة شمال غرب فرنسا من إكتشاف السوق الجزائرية.


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