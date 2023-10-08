سفير فلسطين: الرئيس تبون خير من مثل وتحدث عن قضيتنا بالأمم المتحدة

قال سفير فلسطين لدى الجزائر لقناة الجزائر الدولية، اليوم الأحد، إن موقف الدولة الجزائرية من القضية الفلسطينية متقدم.

وأشار سفير فلسطين لدى الجزائر لقناة الجزائر الدولية إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ذهب إلى أعلى منصة دولية. وهي الأمم المتحدة وكان خير من يمثل ويتحدث باسم القضية الفلسطينية.

وأضاف سفير فلسطين لدى الجزائر أن الرئيس تبون شدد في الأمم المتحدة على أن الشعب الفلسطيني. يجب أن يحصل على حقوقه غير منقوصة.

وتابع “الرئيس الجزائري أكد في الأمم المتحدة على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين. وردود الفعل المقتصرة على الإدانة لا تكفي ولكن نحن نثمنها”.

