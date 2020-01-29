سفير فلسطين بالجزائر: “أمريكا تريد كسر الإرادة الفلسطينية وإذلال الأمة العربية بصفقة القرن”

ندد السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين رمزي مقبول، اليوم الأربعاء، بصفقة القرن التي عرضها أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال في تصريح خص به “النهار”، إنّ صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، والذي تعهد بأن تظل القدس عاصمة “غير مقسمة” للكيان الصهيوني، يراد بها كسر الإرادة الفلسطينية وتدمير الأمة العربية.

وأضاف رامز مقبول “أمريكا وضعت نفسها في موضع العدو اللدود للشعب الفلسطيني، ونعتبرها مؤامرة كبيرة تنزع الحقوق الفلسطينية”.

وأكد السفير الفلسطيني، أنه لا يمكن لأمريكا أن تسعى الى السلام بل تقوم بهذا القرار بإذلال الأمة الإسلامية والعربية.

ودعا سفير فلسطين لدى الجزائر، كل أحرار العالم للوقوف ضد هذه الصفقة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة “غير مقسمة” للكيان الصهيوني، مقترحا حل دولتين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن خطته قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين.