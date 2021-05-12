سفير فلسطين بالجزائر: الشعب الجزائري حر ووفي لمبدأ ثورة نوفمبر والقضية الفلسطينية

قال سفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول، أن الشعب الجزائري وقف كثيرا إلى جانب فلسطين، وموقفها ثابت وكبير.

وأضاف السفير خلال كلمة له بمناسبة تنظيم حركة البناء لوقفة تضامنية مع فلسطين، أن موقف الجزائر عظيم بالنسبة لكل البلدان العربية والاسلامية.

وكشف السفير، أن الشعب الفلسطيني اليوم يجاهد دفاعا على القدس والمقدسات الاسلامية وحتى المسيحية.

وأضاف أمين مقبول، أن الأمة العربية والاسلامية تلتم بشرفائها حول القضية الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني رأس حربة للأمة العربية دفاعا عليها.

وأوضح السفير، أن الشعب الجزائري حر ووفي لمبدأ نوفمبر والقضية الفلسطينية، وآخر موقف عبّر عنه الرئيس الجزائري عندما هرول الخائنين للتطبيع مع اسرائيل.