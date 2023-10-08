سفير فلسطين بالجزائر: العدوان متواصل والشعب الفلسطيني مصر على الكفاح

أكد سفير فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، اليوم الأحد، بأنّ العدوان متواصل والشعب الفلسطيني مصر على الكفاح .

وقال أبو عيطة لدى حلوله ضيفاً على القناة الإذاعية الأولى إنه من حق الشعب الفلسطيني مواجهة الإحتلال.

وأضاف السفير الفلسطيني بالجزائر بأن قصف الإحتلال طال مئات المباني التي يقطنها العزل، مخلفا عديد الشهداء والجرحى.

وذكّر السفير بأن الرئيس تبون كان قد طالب بمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه من مقر الأمم المتحدة.