عاجل

سفير فلسطين بالجزائر :”دفىء الجزائريين أنسانا برودة الجو”

الرياضة
  • -
  • 0
سفير فلسطين بالجزائر :”دفىء الجزائريين أنسانا برودة الجو” سفير فلسطين بالجزائر لؤي عيسى
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد، لؤي عيسى سفير فلسطين بالجزائر، بالأجواء الرائعة التي صنعتها الجماهير الجزائرية خلال الودية بين “الخضر” و”الفدائي”، يوم أمس الثلاثاء.

وصرح خلال إستضافته بمقر تلفزيون “النهار” :”دفىء الجزائريين أنسانا الأجواء المُناخية الباردة التي شهدتها العاصمة، وهذا أصدق تعبير على حُبهم”.

ليواصل :”الجمهور كان سيحضر بشكل أكبر لولا الأمطار التي تهاطلت، وفي الدقائق للمواجهة، شهدنا وصول الكثيرين بعد تحسن الأجواء المناخية”.

وختم :”الفلسطينيون قاموا بتأليف أغنية رائعة عن الجزائر وأعتقد بأنها صنعت الحدث، يوم أمس في مُدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital