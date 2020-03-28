سفير فلسطين بالجزائر: يستحيل تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس

قال سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، أنه يستحيل تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس.

وأكد أمين مقبول، اليوم السبت في مقابلة مع وكالة الأنباء الحزائرية، أنه يستحيل تنظيم أي انتخابات دون مدينة القدس.

وأضاف السفير أن “الحكومة الفلسطينية تطالب بضمانات دولية بأن لا يعرقل الاحتلال الإسرائيلي اقامة هذه الاستشارة الشعبية في القدس والبلدة القديمة، وهذا في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الفلسطيني احياء ذكرى يوم الأرض”.

وأشار السفير أن “دولة فلسطين أكدت أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات دون القدس، فدون القدس لا توجد فلسطين، وبالتالي نصر على إجراء الانتخابات في القدس أساسا في داخل المدينة وليس في ضواحيها”.

وأوضح أن “قرار إجراء الانتخابات متفق عليه من قبل كافة الفصائل الفلسطينية غير أن موعد إجرائها لم يحدد وأن السلطة الفلسطينية تطالب بضمانات دولية بأن إسرائيل لن تعرقل تنظيم هذه الانتخابات في القدس”.

وقال في هذا الصدد أن “الحكومة الفلسطينية تريد أخذ قرار بتحدي غير أن الإسرائيليين يصرون على رفض إجرائها في القدس”.

وأكد السفير قائلا “نحن نصر بدورنا على إجرائها هناك قبل نابلس والخليل وغزة باعتبار القدس، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية”.