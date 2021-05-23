سفير فلسطين: لسنا بحاجة إلى المساعدات بقدر المواقف ودعم الجزائر بلسم جراحنا

قال سفير فلسطين لدى الجزائر، أمين مقبول، إن الجزائر دعمت ولا تزال تدعم القضية الفلسطينية منذ مئات السنين.

وأفاد أن الجزائر، أول بلد يدعم فلسطين، وهذا ليس غريبا على بلد لديه موقف إنساني وقومي وإسلامي مع الشعب الفلسطيني.

كما ذكر برفض الجزائر للتطبيع، وأن القضية الفلسطينية قضية مقدسة.

وأشار أن هذا الموقف شكل بلسم على الجراح، مذكرا بشعار الرئيس الراحل هواري بومدين، “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وأفاد أن واقع الشعب الفلسطيني محتاج للدعم والمساعدات، لكن الأهم من ذلك جاء على لسان وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وقال إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مواقف فعلية وقرارات فعالة وتحرك سياسي.

وأضاف “العدوان سيتواصل والشعب الفلسطيني يحتاج إلى موقف صارم على الأقل في هذه المرحلةّ”.

بن حبيلس: تشكيل لجنة لجمع تبرعات مالية لصالح الشعب الفلسطيني

من جانبها أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بن حبيلس سعيدة، عن تكوين مجموعة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشارت أن الهدف من المبادرة، تجديد تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت “اتفقنا على مسعى هو الاستجابة لانشغالات الهلال الأحمر الجزائري مع الهلال الأحمر الفلسطيني”.

وتابعت “الهلال الأحمر الجزائري فتح مجال للتبرع بالمال وسنستطيع أن نساهم في تخفيف المأساة على هذا الشعب الفلسطيني الشقيق”.